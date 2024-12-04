F.Bahçe Beko'nun İspanya'da ikinci sınavı

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de perşembe gecesi Real Madrid'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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F.Bahçe Beko'nun İspanya'da ikinci sınavı
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04 Aralık 2024 10:03
THY EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko, perşembe gecesi deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.

WiZink Center'da oynanacak müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak.

EuroLeague'de salı gecesi deplasmanda Baskonia'ya konuk olan sarı-lacivertliler, sahadan 88-76 mağlup ayrıldı. Ligde oynadığı son 2 karşılaşmayı da kaybeden Fenerbahçe, çift maç haftasını en azından 1 galibiyetle kapatmak istiyor.

9 GALİBİYETLE İKİNCİ SIRADA

Sarı-lacivertliler, bu sezon organizasyonda yaptığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 2. sırada yer aldı.

REAL MADRID; İNİŞLİ ÇIKIŞLI GRAFİK

Bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Real Madrid ise evinde oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 yenilgi aldı. Söz konusu mağlubiyeti Anadolu Efes'e karşı alan İspanya takımı, 5 karşılaşmada da rakiplerini üstünlük kurmayı başardı.

Real Madrid, ligde oynadığı 13 maçta ise 6 galibiyet alırken, 7 maçta da rakiplerine mağlup oldu ve averajla 12. sırada kendine yer buldu.

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