Eyüpspor'un gözü Yunus Akgün'de

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.
YUNUS AKGÜN İÇİN HAMLE
Arda Turan yönetimindeki İstanbul temsilcisi, Galatasaray'dan Yunus Akgün transferi için harekete geçti.
Eyüpspor'un Yunus Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve resmi teklif yaptığı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kararının beklendiği ortaya çıktı.
Milli futbolcunun adı İtalya'dan da Hellas Verona ile anılmıştı.
GEÇEN SEZONU İNGİLTERE'DE GEÇİRDİ
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Yunus Akgün'ün Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray, Yunus Akgün'ü geçen sezon da Leicester City'ye kiralık göndermişti. İngiliz ekibinde 29 maçta süre bulan Yunus Akgün, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
YUNUS AKGÜN İÇİN HAMLE
Arda Turan yönetimindeki İstanbul temsilcisi, Galatasaray'dan Yunus Akgün transferi için harekete geçti.
Eyüpspor'un Yunus Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve resmi teklif yaptığı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kararının beklendiği ortaya çıktı.
Milli futbolcunun adı İtalya'dan da Hellas Verona ile anılmıştı.
GEÇEN SEZONU İNGİLTERE'DE GEÇİRDİ
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Yunus Akgün'ün Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray, Yunus Akgün'ü geçen sezon da Leicester City'ye kiralık göndermişti. İngiliz ekibinde 29 maçta süre bulan Yunus Akgün, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
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