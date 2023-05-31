Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor, sahasında Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Eyüp İlçe Stadı'ndaki maçı İstanbul ekibi 1-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 34. dakikada Mustafa Pektemek attı.



Mücadeleyi Burak Yılmaz, Acun Ilıcalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Galatasaraylı futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz gibi isimler de tribünde takip etti.



Bu sonucun ardından Eyüpspor, rövanş karşılaşması öncesi avantajı aldı.



İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 4 Haziran'da Bodrum'da oynanacak.



Bu eşleşmeden galip ayrılacak taraf, 8 Haziran'daki finalde Pendikspor ile karşılaşacak.



Stat: Eyüp



Hakemler: Kadir Sağlam, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak



Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç, Uğur Demirok, Claro (Dk. 46 Alpaslan Öztürk), Ömer Bayram, Bekir Yılmaz (Dk. 70 Taşkın İlter), Recep Niyaz (Dk. 46 Sinan Kurt), Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Dk. 83 Del Valle), Babel, Mustafa Pektemek (Dk. 62 Dibba)



Bodrumspor: Sousa, Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 90+1 Imeri), Erkan Değişmez (Dk. 81 Orgill), Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 81 Hakan Özmert), Celal Dumanlı (Dk. 69 Aminu)



Gol: Dk. 34 Mustafa Pektemek (Eyüpspor)



