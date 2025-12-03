Eyüpspor, fark atarak turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile Çankaya FK karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 6-1'lik skorla kazandı.
Eyüpspor'a turu getiren golleri 9. dakikada Svit Seslar, 15. dakikada Metehan Altunbaş, 25. dakikada Prince Ampem, 82. dakikada penaltıdan Samuel Saiz, 85. dakikada Christ Sadia ve 90+1. dakikada Legowski attı.
Çankaya FK'nın tek golü 48. dakikada Tunahan Akpınar'dan geldi.
Bu sonucun ardından Eyüpspor, kupada grup aşamasına yükseldi.
Eyüpspor, hafta sonunda Kayserispor'u ağırlayacak.
Eyüpspor'a turu getiren golleri 9. dakikada Svit Seslar, 15. dakikada Metehan Altunbaş, 25. dakikada Prince Ampem, 82. dakikada penaltıdan Samuel Saiz, 85. dakikada Christ Sadia ve 90+1. dakikada Legowski attı.
Çankaya FK'nın tek golü 48. dakikada Tunahan Akpınar'dan geldi.
Bu sonucun ardından Eyüpspor, kupada grup aşamasına yükseldi.
Eyüpspor, hafta sonunda Kayserispor'u ağırlayacak.