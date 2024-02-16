Eyüpspor'dan Kylian Mbappe'ye: "Seni bekliyoruz"

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Paris Saint-Germain'den ayılması gündemde olan dünya yıldızı Kylian Mbappe hakkında bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşım kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Haber; Sporx.com
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Eyüpspor'dan Kylian Mbappe'ye: 'Seni bekliyoruz'
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16 Şubat 2024 23:28
PSG'den ayrılması gündemde olan Kylian Mbappe için Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'dan olay bir paylaşım geldi.

İstanbul temsilcisi, sosyal medya hesabından "Seni bekliyoruz Mbappe" paylaşımında bulundu.

Eyüpspor'un bu paylaşımı kısa sürede Türkiye gündemine oturdu.

MBAPPE'NİN PERFORMANSI

Bu sezon PSG ile 30 resmi maça çıkan Kylian Mbappe, söz konusu müsabakalarda 31 gol attı. Fransız yıldız bunun yanında 7 kez de asist performansı sergiledi.

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