Eyüpspor, Chamberlain için devrede!

Eyüpsor, Beşiktaş'tan Alex Oxlade Chamberlain için kolları sıvadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Eyüpspor, Chamberlain için devrede!
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10 Eylül 2024 08:35
Son güncelleme 10 Eylül 2024 08:37
Kadrosundaki fazlalıklardan bir bir kurtulan ve son olarak Aboubakar'ı Hatayspor'a gönderen Beşiktaş'ta gözler Alexander-Oxlade Chamberlain'e çevrilmiş durumda.

3 farklı takımdan teklif gelmesine rağmen anlaşma sağlayamayan İngiliz oyuncu, ocak ayına kadar kulüpte kalarak forma rekabetine girmek istediğini iletmişti. Ancak yönetim, tecrübeli orta sahayı göndermekteki ısrarcı tavrını değiştirmedi.

EYÜPSPOR DEVREDE

Son olarak transfer için Eyüpspor devreye girdi. Hem Beşiktaş hem de oyuncu tarafıyla temaslara başlayan İstanbul ekibi, Chamberlain'i ikna etmeye çok yakın. Bu arada Aboubakar'ın gidişiyle elinde 15 yabancısı kalan siyah-beyazlılar, Amartey için de Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor.

PERFORMANSI

Geçen sezon 16'sı ilk 11 olmak üzere toplam 30 maça çıkan Chamberlain, 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

 

 
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