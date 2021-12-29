Eyüp Gözgeç: 'Gurur dolu bir yıl geçirdik'

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda aldıkları başarılara dikkati çekerek, 2021 yılının en başarılı federasyonu olduklarını belirtti.



Eyüp Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021 yılının kendi branşlarında çok yoğun geçtiğini söyledi.



Spor dolu bir yılı geride bıraktıklarını aktaran Gözgeç, "Özellikle boks camiası olarak düşündüğümüzde şampiyonalar, turnuvalar, olimpiyatlar ve seçimler derken aslında yorucu ama bir o kadar da gurur dolu bir yıl geçirdik. Ülkemiz için spor dolu ve aslında son yıllara oranla başarılı da geçirdiğimiz bir yılı geride bırakırken en başarılı federasyon olarak öne çıktık." dedi.



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli'nin altın, Buse Naz Çakıroğlu'nun da gümüş madalya kazandığını vurgulayan Gözgeç, şunları kaydetti:



"Öncelikle tüm sporcularıma, tüm antrenörlerime ve aslında tüm camiaya teşekkür ediyorum. Türkiye tarihinde ilk defa kadınlarda olimpiyat madalyası kazandık ve milli marşımızı okutma gururunu yaşadık. Hatta bir değil iki madalya alarak bunu taçlandırdık. Bizler burada geçiciyiz önemli olan boksun devamlılığıdır. Daha önce de çok yerde belirttim, biz belli aşamaya geldik. Bu bir başarıdır ama esas başarı burada kalıcı olmaktır. Sporcularıma baktığımda da kalıcı olacağımıza inancım artıyor."



Hedef önce İstanbul, sonra Paris



Eyüp Gözgeç, 2022 yılında ilk hedeflerinin İstanbul'da düzenlenecek Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda madalyalar toplamak olduğunu aktardı.



Dünyanın hem erkeklerde hem de kadınlarda en genç takımına sahip olduklarını anlatan Gözgeç, "Tüm sporcularıma güveniyorum. Onların gözlerindeki parıltıyı gördüğümde daha da heyecanlıyım. Yeni yılda Türkiye'de düzenleyeceğimiz Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda madalyaları toplamak istiyoruz. Daha sonra büyük hedef ise 2024 Paris olacak. Paris için de hazırlıklarımızı sürdürüp orada da tüm başarılarımızı taçlandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.





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