Ewing, Oakley'nin kendisini suçlamasına cevap verdi

New York Knicks efsanesi Patrick Ewing, eski takım arkadaşı Charles Oakley'nin Knicks'in başarısızlıkları nedeniyle kendisini suçlamasına yanıt verdi.



Ewing yakın zamanda Oakley'den sert bir eleştiri almıştı. Oak, ifadesinde New York'un 1990'lardaki başarısızlıklarının, Ewing'in "güçlüklerden kaçınması" olduğunu söylemişti.



Ewing, bu açıklama hakkında şöyle yanıt verdi:



"Charles'ın söyldikleri hakkında söyleyecek bir şeyim yok. O benim en iyi takım arkadaşlarımdan biri. Chicago Bulls'a karşı beraber birçok savaşa girdik. Herkesin görüşü kendine. Charles Oakley'yi çok severim. Onu hala arkadaşım olarak görüyorum, ancak herkes istediğini düşünme veya söyleme hakkına sahip."



Oakley'in eleştirisi, ESPN'in hit belgesel serisi "The Last Dance"in ardından gelmişti. Seride Knicks, Michael Jordan ve Chicago Bulls'un dominant döneminde kendilerine karşı sağlam duran ekiplerden biri olarak gösterilmişti.



Yakın zamanda, eski Knicks baş antrenörü Jeff Van Gundy de Ewing'i savunmuştu ve temelde Oakley'nin iddiasını yalanlamıştı.