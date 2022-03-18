Everton-Newcastle maçında ilginç olay!

Premier Lig'de Everton sahasında Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti. Maçta sahaya atlayan bir taraftar kendisini kale direğine bağladı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com
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Everton-Newcastle maçında ilginç olay!
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18 Mart 2022 02:12
Premier Lig'de Everton'ın Newcastle'ı konuk ettiği maçta ilginç bir olay yaşandı.

Maçın 50. dakikasında bir taraftar sahaya atladı ve kendisini plastik bir kelepçeyle boynundan kale direğine bağladı.

Maçın ardından edinilen bilgiye göre taraftarın, Britanya'da fosil yakıt kullanımının sona erdirilmesi için böyle bir harekette bulunduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerinin yoğun uğraşları sonucu boynundaki kelepçe kesildi ve taraftar sahanın dışına çıkarıldı.

Mücadeleyi Everton 90+9. dakikada Iwobi'nin attığı golle 1-0 kazandı.

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