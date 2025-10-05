🌟Jack Grealish, 90+3'te attığı golle Crystal Palace'ın 19 maçlık yenilmezlik serisini yıktı! pic.twitter.com/53sz8WE56i



— Sporx (@sporx) October 5, 2025

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Everton, sahasında Crystal Palace'ı konuk etti. Everton, Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı.Crystal Palace, 37. dakikada Daniel Munoz ile 1-0 öne geçti. Everton, bu gole 76. dakikada penaltıdan Iliman Ndiaye ile cevap verdi. Everton, 90+3. dakikada Jack Grealish'in golüyle maçı 2-1 kazandı.Everton'ın galibiyetiyle birlikte Crystal Palace'ın 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.Bu sonucun ardından Everton, 11 puana yükseldi. Crystal Palace, 12 puanda kaldı.Everton, milli aranın ardından Manchester City deplasmanına gidecek. Crystal Palace, sahasında Bournemouth'u konuk edecek.Crystal Palace, Everton maçından önce namağlup serisini sosyal medya hesabına yazmıştı. Palace, Everton maçındaki mağlubiyet sonrası bu bilgiyi kaldırdı.