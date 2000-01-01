Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Evan Fournier opsiyonunu kullandı, Magic'te kalıyor

Orlando Magic şutör guardı Evan Fournier'in, 17 milyon dolarlık opsiyonunu kullandığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic şutör guardı Evan Fournier'in, 17 milyon dolarlık opsiyonunu kullandığı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, Magic guardı gelecek sezonda da takımın bir parçası olacak.

Fournier, Magic'in 2013'te kendisini alışının ardından art arda yedinci sezonu için Orlando'da kalmış oluyor. Sekiz yıllık veteran oyuncu, kariyerinin en iyi yıllarından birini, 2019-20 kısaltılmış sezonunda tamamladı.

28 yaşındaki oyuncu, üçlük çizgisi gerisinden %39 isabetle ve genel olarak %46 şut isabetiyle 18.5 sayı ortalaması yakalamış, Magic'in üst üste ikinci yıl playofflara ulaşmasına yardımcı olmuştu.

Magic, Doğu'nun zirvesinde yer alan Milwaukee Bucks tarafından elendiği için, playoffların ilk turunu geçememişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal