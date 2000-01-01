Evan Fournier opsiyonunu kullandı, Magic'te kalıyor

Orlando Magic şutör guardı Evan Fournier'in, 17 milyon dolarlık opsiyonunu kullandığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, Magic guardı gelecek sezonda da takımın bir parçası olacak.



Fournier, Magic'in 2013'te kendisini alışının ardından art arda yedinci sezonu için Orlando'da kalmış oluyor. Sekiz yıllık veteran oyuncu, kariyerinin en iyi yıllarından birini, 2019-20 kısaltılmış sezonunda tamamladı.



28 yaşındaki oyuncu, üçlük çizgisi gerisinden %39 isabetle ve genel olarak %46 şut isabetiyle 18.5 sayı ortalaması yakalamış, Magic'in üst üste ikinci yıl playofflara ulaşmasına yardımcı olmuştu.



Magic, Doğu'nun zirvesinde yer alan Milwaukee Bucks tarafından elendiği için, playoffların ilk turunu geçememişti.



