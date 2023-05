Eurovision Final Canlı İzle 2023: Eurovision ne zaman, saat kaçta? | Eurovision 2023 hangi kanalda?

Eurovision Final 2023: Eurovision ne zaman, saat kaçta? | Bu yıl İngiltere'nin Liverpool kentinde gerçekleştirilecek uluslararası şarkı yarışması Eurovision için geri sayım başladı. Birçok kişi Eurovision 2023 yarı finali ne zaman? Eurovision 2023 final hangi gün? Eurovision nereden izlenir? gibi soruların yanıtını arıyor. İşte tüm yanıtlar haberin devamında...Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali 13 Mayıs Cumartesi günü Liverpool'da yapılacak.Finale hak kazanan ülkeler Salı ve Perşembe günü yapılan yarı final elemelerinde belli oldu.Yarışmanın iki büyük favorisi İsveç ve Finlandiya, finalin ilk yarısında sahne alacak.Finlandiya'dan rapçi Käärijä, Cha Cha Cha şarkısıyla katılırken, 2012'deki yarışmayı birincilikle bitiren İsveçli Loreen de Tatoo adlı şarkıyı seslendirecek.Ukrayna'dan Tvorchi de Heart Of Steel şarkısıyla favoriler arasında yer alıyor.İlk yarı: Avusturya, Portekiz, İsviçre, Polonya, Sırbistan, Fransa, Kıbrıs, İspanya, İsveç, Arnavutluk, İtalya, Estonya, Finlandiyaİkinci yarı: Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Belçika , Ermenistan, Moldova, Ukrayna, Norveç, Almanya, Litvanya, İsrail, Slovenya, Hırvatistan, İngiltere.2003 yılında yarışmada birinci gelen Türkiye, 2012'den beri yarışmaya katılmıyor. Bu, bu yıl da değişmedi.Eurovision 2023, Türkiye saati ile saat 22.00'de başlayacak ve yarışmanın resmi YouTube kanalından dünyanın dört bir yanından canlı olarak takip edilebilecek.Yılın en büyük hesaplaşmasına hazır olun! Bu gece, ulusların müzikal zafer için mücadele ettiği, merakla beklenen Eurovision Şarkı Yarışması Büyük Finali'ni işaret ediyor. Heyecan doruk noktasına ulaşırken, güncel bahis oranlarına daha yakından bakalım ve Eurovision sahnesini kimin fethedebileceğine bir göz atalım.13/25 oranıyla İsveç, zafer iddiasında bulunmaya ve Eurovision tarihinde kalıcı bir etki bırakmaya hazır, kendinden emin bir şekilde kasılıyor.İsveç'in hemen ardından 11/4 oranla övünen Finlandiya geliyor. Bu İskandinav ülkesi, Eurovision meraklılarının ilgisini çeken bulaşıcı bir enerji ve çekici bir şarkı getiriyor. Bu gece kayda değer bir zafer kazanma şanslarını hafife almayın.İsrail, 40/1 oranıyla bahisçilerin dikkatini çekti. Eşsiz tarzları ve büyüleyici performanslarıyla herkesi şaşırtma potansiyeline sahipler ve bu kıyasıya rekabette karanlık bir at olarak ortaya çıkıyorlar.: Boyun Eğmeyen Bir Ruh Adaylar arasında, Ukrayna 14/1 oranla öne çıkıyor. Güçlü ve duygusal bir performansla donanmış olarak, seyirciyi büyüleme ve bu gece Eurovision sahnesinde kalıcı bir etki yaratma yeteneğine sahipler.İspanya: İspanya 66/1 gibi daha uzun oranlarla karşı karşıya olsa da, kararlılıkları ve tutkuları hafife alınamaz. Ezilmiş olarak kabul edilebilirler, ancak şiddetli ruhları ve unutulmaz performansları, olasılıklara meydan okuyabilir ve Büyük Final'de bir sıçrama yapabilir.Eurovision Şarkı Yarışması Büyük Finali yaklaşırken, gerilim tırmanıyor ve bahisler her zamankinden daha yüksek. İsveç etkileyici oranlarıyla başı çekiyor ve onu Finlandiya, İsrail, Ukrayna ve İspanya takip ediyor. Bu duruma kim ayak uyduracak ve gıpta ile bakılan Eurovision tacını kim alacak?Unutmayın, Eurovision dünyasında sürprizler her zaman köşededir ve oranlar bir anda değişebilir. Kemerlerinizi bağlayın, Eurovision ateşine katılın ve bu gece Eurovision zaferi için destansı savaşa tanık olurken müziğin ruhunuzu ateşlemesine izin verin!