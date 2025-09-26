Euroleague heyecanı başlıyor!

EuroLeague (Avrupa Ligi) 2025-2026 sezonu, 30 Eylül 2025'te başlayacak. Normal sezon 17 Nisan 2026'da oynanacak 38. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.



Normal sezonun tamamlanmasının ardından ilk 6 sırayı alan ekipler play-off'a yükselecek. Ligi 7, 8, 9 ve 10. sırada bitiren takımlar play-in mücadelesi verecek. Bu turda 2 takım play-off bileti alacak. Play-in karşılaşmaları 21 Nisan Salı ve 24 Nisan Cuma günü yapılacak.



Play-in karşılaşmalarının bitmesinin ardından play-off karşılaşmaları 28 Nisan Salı günü başlayacak. 5 maç üzerinden oynanacak karşılaşmalar en geç 13 Mayıs Çarşamba günü tamamlanacak.

Play-off turunda rakiplerini geride bırakan 4 takım Dörtlü Final'de karşılaşacak. 22 Mayıs Cuma günü oynanacak yarı final karşılaşmalarının ardından Avrupa Ligi şampiyonunun belirleneceği final müsabakası 24 Mayıs Pazar günü oynanacak.Türk temsilcileri Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ilk maçlarını 6. haftada Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yapacak.Ligin yeni ekiplerinden Dubai Basketbol, ilk hafta karşılaşmasında Sırbistan'ın Partizan ekibini, ligin bir diğer yeni takımı Valencia Basket'in evi olan Fuente de San Luis'de konuk edecek.19.00 Hapoel IBI Tel Aviv - Barcelona19.00 Dubai Basketbol - Partizan20.45 Anadolu Efes - Maccabi Rapyd Tel Aviv21.00 Kızılyıldız - EA7 Emporio Armani Milan21.15 Panathinaikos AKTOR - Bayern Münih21.30 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Olympiakos21.45 Virtus Bologna - Real Madrid20.30 AS Monaco - Zalgiris Kaunas20.45 Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol21.00 LDLC Asvel Villeurbanne - Valencia Basket