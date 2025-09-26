26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Euroleague heyecanı başlıyor!

EuroLeague 2025-26 sezonu 30 Eylül'de start verecek.

calendar 26 Eylül 2025 15:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Euroleague heyecanı başlıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





EuroLeague (Avrupa Ligi) 2025-2026 sezonu, 30 Eylül 2025'te başlayacak. Normal sezon 17 Nisan 2026'da oynanacak 38. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Normal sezonun tamamlanmasının ardından ilk 6 sırayı alan ekipler play-off'a yükselecek. Ligi 7, 8, 9 ve 10. sırada bitiren takımlar play-in mücadelesi verecek. Bu turda 2 takım play-off bileti alacak. Play-in karşılaşmaları 21 Nisan Salı ve 24 Nisan Cuma günü yapılacak. 

Play-in karşılaşmalarının bitmesinin ardından play-off karşılaşmaları 28 Nisan Salı günü başlayacak. 5 maç üzerinden oynanacak karşılaşmalar en geç 13 Mayıs Çarşamba günü tamamlanacak.



Play-off turunda rakiplerini geride bırakan 4 takım Dörtlü Final'de karşılaşacak. 22 Mayıs Cuma günü oynanacak yarı final karşılaşmalarının ardından Avrupa Ligi şampiyonunun belirleneceği final müsabakası 24 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ilk maçlarını 6. haftada Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yapacak.

Ligin yeni ekiplerinden Dubai Basketbol, ilk hafta karşılaşmasında Sırbistan'ın Partizan ekibini, ligin bir diğer yeni takımı Valencia Basket'in evi olan Fuente de San Luis'de konuk edecek.

EUROLEAGUE İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI 

30 Eylül Salı:

19.00 Hapoel IBI Tel Aviv - Barcelona

19.00 Dubai Basketbol - Partizan

20.45 Anadolu Efes - Maccabi Rapyd Tel Aviv

21.00 Kızılyıldız - EA7 Emporio Armani Milan

21.15 Panathinaikos AKTOR - Bayern Münih

21.30 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Olympiakos

21.45 Virtus Bologna - Real Madrid

1 Ekim Çarşamba:

20.30 AS Monaco - Zalgiris Kaunas

20.45 Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol

21.00 LDLC Asvel Villeurbanne - Valencia Basket

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
