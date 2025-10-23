23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
19:45
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
17:30
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
19:45
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
19:45
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
19:45
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
19:45
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
19:45
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
19:45
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
19:45
23 Ekim
Brann-Rangers
19:45
23 Ekim
Genk-Real Betis
19:45
23 Ekim
FCSB-Bologna
19:45
23 Ekim
Lyon-Basel
19:45
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
19:45
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
19:45
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

EuroLeague hakemi gözaltına alındı!

EuroLeague hakemi Uros Nikolic, Sırbistan'da tutuklandı.

EuroLeague hakemi gözaltına alındı!
EuroLeague, ABA Ligi ve Sırbistan iç liglerinde görev yapan hakem Uros Nikolic, çarşamba günü polis tarafından gözaltına alındı. Sırp polisinin hakemin evinde yaptığı aramada 250 bin euro nakit para ele geçirildi.

SUÇ ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILI

Sırbistan devlet televizyonu RTS'nin haberine göre gözaltının, organize suç örgütüyle bağlantılı olabileceği şüphesiyle yürütülen uluslararası bir polis operasyonu kapsamında gerçekleştiği belirtildi. Nikolic'in perşembe günü Sırbistan Cumhuriyeti Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı'na ifade vermesi bekleniyor.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında toplamda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayet ve kamu düzenini bozma gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya oldukları bildirildi.

39 yaşındaki Nikolic, 2019'dan bu yana EuroLeague'de düdük çalıyordu. Kariyerinde 2020-21 ve 2023-24 sezonlarında düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonlarında görev almıştı. 2021'de Köln'deki AX Armani Exchange Milan – CSKA Moskova üçüncülük maçında, 2024'te ise Olympiacos – Fenerbahçe Beko üçüncülük karşılaşmasında görev yapan hakem ekibinde yer aldı.

Nikolic, son olarak 2 Ekim'de Madrid'de oynanan Real Madrid – Olympiacos maçında Damir Javor ve Dragan Porobic ile birlikte düdük çalmıştı. Real Madrid, karşılaşmayı 89-77 kazanmıştı.

