EuroLeague hakemi gözaltına alındı!

EuroLeague, ABA Ligi ve Sırbistan iç liglerinde görev yapan hakem Uros Nikolic, çarşamba günü polis tarafından gözaltına alındı. Sırp polisinin hakemin evinde yaptığı aramada 250 bin euro nakit para ele geçirildi.



SUÇ ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILI



Sırbistan devlet televizyonu RTS'nin haberine göre gözaltının, organize suç örgütüyle bağlantılı olabileceği şüphesiyle yürütülen uluslararası bir polis operasyonu kapsamında gerçekleştiği belirtildi. Nikolic'in perşembe günü Sırbistan Cumhuriyeti Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı'na ifade vermesi bekleniyor.



10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Operasyon kapsamında toplamda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayet ve kamu düzenini bozma gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya oldukları bildirildi.



39 yaşındaki Nikolic, 2019'dan bu yana EuroLeague'de düdük çalıyordu. Kariyerinde 2020-21 ve 2023-24 sezonlarında düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonlarında görev almıştı. 2021'de Köln'deki AX Armani Exchange Milan – CSKA Moskova üçüncülük maçında, 2024'te ise Olympiacos – Fenerbahçe Beko üçüncülük karşılaşmasında görev yapan hakem ekibinde yer aldı.



Nikolic, son olarak 2 Ekim'de Madrid'de oynanan Real Madrid – Olympiacos maçında Damir Javor ve Dragan Porobic ile birlikte düdük çalmıştı. Real Madrid, karşılaşmayı 89-77 kazanmıştı.



