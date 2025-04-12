EuroLeague'de MVP, Fenerbahçe'den Emma Meesseman

Zaragoza'daki Caja Rural de Aragon'da gerçekleşen etkinliğe FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, FIBA Avrupa Başkan Yardımcısı Carmen Tocala, Aragon Eğitim, Kültür ve Spor Konseyi Üyesi Tomasa Hernandez, İspanya Basketbol Federasyonu Başkanı ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu üyesi Elisa Aguilar'ın yanı sıra FIBA Avrupa Yönetim Kurulu üyeleri Elisabeth Egnell, Hüseyin Beşok, Ivan Bodrogvary, Luigi Datome ve Amiram Halevy katıldı.



Sezon ödüllerinin kazananları, EuroLeague Kadınlar koçlarının, oyuncuların, medya mensuplarının ve taraftarların oylarının birleştirilmesiyle belirlendi.



2023 ve 2024 yıllarında da MVP ödülünü kazanan Emma Meesseman, Fenerbahçe Opet formasıyla sezon boyunca her zamanki gibi parlayarak üst üste üçüncü kez bu onura layık görüldü. 31 yaşındaki oyuncu, maç başına 17,0 sayı, 6,3 ribaund ve 4,6 asist ortalamalarıyla 22,8 verimlilik puanı yakaladı.



Fenerbahçe Opet'ten Meesseman'ın MVP ödülünü aldığı törende, FIBA Kadınlar EuroLeague'de yılın birinci ve ikinci en iyi 5'leri de açıklandı.



Birinci takımda, Emma Meesseman ve Gabby Williams (Fenerbahçe Opet), Maria Conde (ZVVZ USK Praha), Alina Iagupova (Valencia Basket Club) ve Iliana Rupert (ÇİMSA ÇBK Mersin)

yer aldı.



İkinci takım ise ÇİMSA ÇBK Mersin'den Yvonne Anderson ve Natasha Howard, Fenerbahçe Opet'ten Julie Allemand, Beretta Famila Schio'dan Dorka Juhasz ve ZVVZ USK Praha'dan Brionna Jones'dan oluştu.



Bu sezon ilk kez oluşturulan Kadınlar EuroLeague üçüncü en iyi beşi ise, Tango Bourges Basket'ten Pauline Astier ve Amy Okonkwo, Casademont Zaragoza'dan Mariona Ortiz, Beretta Famila Schio'dan Janelle Salaun ve ZVVZ USK Praha'dan Valeriane Ayayi ile tamamlandı.



Ödüle layık görülen diğer isimler şöyle:



Yılın en iyi defans oyuncusu: Gabby Williams (Fenerbahce Opet)



Yılın en iyi genç oyuncusu: Iyana Martin Carrion (Perfumerias Avenida)



Yılın koçu: Ruben Burgos (Valencia Basket Club)



Sezonun en iyi oyunu: Destiny Slocum (Serco UNI Gyor)



Kulüp mükemmeliyet ödülü: Basket Landes



Sportif miras ödülü: Laia Palau



Laia Palau, olağanüstü bireysel başarıları nedeniyle Kadınlar EuroLeague Sportif Miras Ödülü ile onurlandırıldı. Sayı, ribaund ve asistlerde 1.000 kilometre taşına ulaşan tek oyuncu olan İspanyol Plaui 277 maçla tüm zamanların en çok forma giyen ve 1.353 asistle en çok asist yapan oyuncusudur.



