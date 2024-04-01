EuroLeague'de mart ayının MVP'si Wade Baldwin

THY EuroLeague'de mart ayının en değerli oyuncusu (MVP), Maccabi Tel Aviv forması giyen Wade Baldwin seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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EuroLeague'de mart ayının MVP'si Wade Baldwin
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01 Nisan 2024 15:29
THY Avrupa Ligi'nde mart ayının en değerli oyuncusu (MVP), İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Maccabi Playtika formasıyla martta oynadığı 5 maçta 18,4 sayı, 4 ribaunt, 4,6 asist, 1,4 top çalma ve 23,2 verimlilik puanı ortalamaları yakalayan Baldwin, ayın MVP'si seçildi.

Ligde 5. sezonunu geçiren 28 yaşındaki skorer oyuncu, kariyerinde ikinci kez bu ünvanı elde etti.

 
 
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