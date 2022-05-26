Euroleague'de Jordi Bartomeu, dönemi sona eriyor

İLK ADAY BODIROGA

THY Euroleague'in İspanyol'su, 22 yıllık görev sürecinin ardındanaldığı ve Bartomeu'nun kararını, Euroleague'de hissedar olan kulüpler ile birkaç ay önce paylaştığı öne sürüldü.Yunan basınında çıkan haberlere göre; Euroleague'in İspanyol takımlarıveBartomeu'yu 1 yıl daha görevine devam etmesi için ikna etmeye çalışıyordu ancak Jordi Bartomeu kararından dönmedi.organizasyonda CEO'luk görevi yapan Jordi Bartomeu'nun geçmiş dönemde aldığı bazı aksiyonlar, birçok kulübü rahatsız etmişti. Özellikle ekonomik anlamda kulüplerin menfaatine hareket etmemekle suçlanan İspanyol yöneticinin, bundan böyle THY Euroleague'eolarak yardımcı olacağı ifade edildi.Jordi Bartomeu'nun görevden ayrılma kararının ardından akıllara gelen ilk isimlerden birioldu. 49 yaşındaki eski basketbolcu, ülkesi Sırbistan'ın basketbol federasyonunda da başkanvekilliği görevi üstlenirken basketbolun bürokratik tarafına da hakim olması nedeniyle Jordi Bartomeu'nun ardından CEO'luk görevi için en büyük favori olarak gösteriyor.Dejan Bodiroga, basketbolculuk döneminde Euroleague A lisansı bulunanvetakımlarında forma giydi.