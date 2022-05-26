Euroleague'de Jordi Bartomeu, dönemi sona eriyor

THY Euroleague'in İspanyol CEO'su Jordi Bartomeu'nun, 22 yıllık görev sürecinin ardından görevden ayrılma kararı aldığı ve Bartomeu'nun kararını, Euroleague'de hissedar olan kulüpler ile birkaç ay önce paylaştığı öne sürüldü.
Yunan basınında çıkan haberlere göre; Euroleague'in İspanyol takımları Barcelona, Real Madrid ve Baskonia, Bartomeu'yu 1 yıl daha görevine devam etmesi için ikna etmeye çalışıyordu ancak Jordi Bartomeu kararından dönmedi.
22 yıldır organizasyonda CEO'luk görevi yapan Jordi Bartomeu'nun geçmiş dönemde aldığı bazı aksiyonlar, birçok kulübü rahatsız etmişti. Özellikle ekonomik anlamda kulüplerin menfaatine hareket etmemekle suçlanan İspanyol yöneticinin, bundan böyle THY Euroleague'e danışman olarak yardımcı olacağı ifade edildi.
İLK ADAY BODIROGA
Jordi Bartomeu'nun görevden ayrılma kararının ardından akıllara gelen ilk isimlerden biri Dejan Bodiroga oldu. 49 yaşındaki eski basketbolcu, ülkesi Sırbistan'ın basketbol federasyonunda da başkanvekilliği görevi üstlenirken basketbolun bürokratik tarafına da hakim olması nedeniyle Jordi Bartomeu'nun ardından CEO'luk görevi için en büyük favori olarak gösteriyor.
Dejan Bodiroga, basketbolculuk döneminde Euroleague A lisansı bulunan Real Madrid, Olimpia Milano, Barcelona ve Panathinaikos takımlarında forma giydi.
Yunan basınında çıkan haberlere göre; Euroleague'in İspanyol takımları Barcelona, Real Madrid ve Baskonia, Bartomeu'yu 1 yıl daha görevine devam etmesi için ikna etmeye çalışıyordu ancak Jordi Bartomeu kararından dönmedi.
22 yıldır organizasyonda CEO'luk görevi yapan Jordi Bartomeu'nun geçmiş dönemde aldığı bazı aksiyonlar, birçok kulübü rahatsız etmişti. Özellikle ekonomik anlamda kulüplerin menfaatine hareket etmemekle suçlanan İspanyol yöneticinin, bundan böyle THY Euroleague'e danışman olarak yardımcı olacağı ifade edildi.
İLK ADAY BODIROGA
Jordi Bartomeu'nun görevden ayrılma kararının ardından akıllara gelen ilk isimlerden biri Dejan Bodiroga oldu. 49 yaşındaki eski basketbolcu, ülkesi Sırbistan'ın basketbol federasyonunda da başkanvekilliği görevi üstlenirken basketbolun bürokratik tarafına da hakim olması nedeniyle Jordi Bartomeu'nun ardından CEO'luk görevi için en büyük favori olarak gösteriyor.
Dejan Bodiroga, basketbolculuk döneminde Euroleague A lisansı bulunan Real Madrid, Olimpia Milano, Barcelona ve Panathinaikos takımlarında forma giydi.