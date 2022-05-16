Eşref Hamamcıoğlu, kararını verdi!

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcığlu, seçim süreci ile ilgili net bir açıklamada bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eşref Hamamcıoğlu, kararını verdi!
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16 Mayıs 2022 18:41
Galatasaray Kulübünün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak adaylardan Eşref Hamamcıoğlu, seçimden çekilmeyeceklerini ve hiçbir adayla birleşmeyeceklerini açıkladı.

Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son gün hukukun labirentlerinden faydalanıp iptal ettirilen 30 Nisan seçimlerinde olduğu gibi, 11 Haziran seçimlerine de ekip olarak var gücümüzle hazırlanıyoruz. Ne mevcut ne de sonradan çıkabilecek adaylarla birleşmemiz veya yarıştan çekilmemiz kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

 
 
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