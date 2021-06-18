Eşref Hamamcıoğlu: 'Benim işim liderlik yapmak'

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, seçime çok kısa bir süre kala açıklamalarda bulundu.



Sözcü Gazetesi'ne konuşan Hamamcıoğlu, şu ifadeleri kullandı;



"Biz kimseden bir rövanş alma kafa koparmak üzere gelmiyoruz. Ancak 'Kol kırılır yen içinde kalır' dönemi bitmesi lazım. Bu eski yönetim ve bizim için de geçerli. Hukuka aykırı bir şey varsa bunun cevabı verilir ancak rövanşist bir duygumuz yok. Galatasaray'ın huzura ihtiyacı var. Hata olabilir ama suçları görmezden gelemeyiz"



Deneyimli isim, şunları da ekledi:



"Beni tanımayanlar benim hakkımda bir algı oluşturdu. Ama beni tanıdıkça keşfettikçe beni anlamaya başladılar. Benim işim liderlik yapmak, işi toplamak ve kulübü yönetmek. Şimdi kucaklaşma zamanı. Bu seçim kucaklaşma ve beraberlik adına iyi bir fırsat olsun."



