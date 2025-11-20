Dallas Mavericks'in eski çoğunluk sahibi Mark Cuban'ın, genel menajer Nico Harrison'ı görevden aldırmak ve kulüpte yeniden etki kazanmak amacıyla aylardır perde arkasında bir güç mücadelesi yürüttüğü iddia edildi.ESPN'e konuşan onlarca kulüp kaynağına göre, 11 Kasım'da Harrison'ın kovulmasıyla sonuçlanan süreç, Cuban ile Harrison arasındaki uzun süredir devam eden gerilimin son halkası oldu.Bir kulüp kaynağı,ifadelerini kullandı.Gerilim, Harrison'ın Luka Doncic'i Los Angeles Lakers'a Anthony Davis, Max Christie ve birden fazla draft hakkı karşılığında göndermesinin ardından zirve yaptı. Tüm ligde tartışma yaratan takas, Harrison'ın koltuğunu hedef haline getirdi.Kaynaklara göre Harrison, Mavericks'in Aralık 2023'te 3.5 milyar dolara Dumont'a satılmasının ardından Cuban'ı basketbol operasyonlarının dışına itmişti. Harrison, Dumont'a artık Cuban'ın müdahaleleriyle uğraşmak istemediğini söylemişti. Cuban, çoğunluk hissesini satarken basketbol operasyonlarını "sonsuz süreyle" yönetmeye devam edeceğine inanıyordu.Bir takım kaynağı şöyle konuştu:Harrison, Mavericks'in 2024 NBA Finalleri'ne yükselmesinin ardından Dumont'u tam yetkiyi hak ettiğine ikna etmişti. Kaynaklara göre Harrison, basketbol operasyonları etrafında bir "hendek" oluşturarak Cuban'ın erişimini minimuma indirdi ve neredeyse hiçbir personel kararında kendisine danışmadı.2025 Haziran'ında Dallas'ın bir numaralı draft hakkını kazanması üzerine Cuban'ın Harrison'ı görevden aldırmak için baskılarını artırdığı bildirildi. Cuban, yaz aylarında Dumont'a kadronun hücum yaratıcılarından ve şuttan yoksun olduğunu söylemiş, ancak Harrison bu uyarıları dikkate almamıştı.Mavericks bu sezon hücumda ligin sondan ikinci sırasında yer alıyor. Cuban, şu anda Dumont'un oluşturduğu basketbol komitesinde Jason Kidd, Michael Finley ve Matt Riccardi ile birlikte görev yapıyor.Bir diğer takım kaynağı,dedi.Dallas'ın, 4 galibiyet 12 mağlubiyet ile başladığı sezonda Anthony Davis'i takas etmeyi değerlendirdiği ve organizasyonun odağını çaylak yıldız Cooper Flagg'e çevirmeye hazırlandığı belirtiliyor.