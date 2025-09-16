15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
1-0
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
1-1
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
3-2
15 Eylül
Verona-Cremonese
0-0
15 Eylül
Como-Genoa
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
1-0
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
0-0
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
0-1
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
1-3
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
1-1
15 Eylül
Almere-Eindhoven
5-0
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
2-2
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
1-1
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
0-1
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Espanyol 10 kişiyle kazandı, Vedat Muriqi'nin golleri yetmedi

La Liga 4. hafta kapanış maçında Mallorca'yı konuk eden Espanyol, 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı. Vedat Muriqi'nin iki golü konuk ekibe puan getirmedi.

calendar 16 Eylül 2025 00:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Espanyol 10 kişiyle kazandı, Vedat Muriqi'nin golleri yetmedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya La Liga 4. hafta kapanış maçında Espanyol sahasında Mallorca'yı ağırladı.
 
RCDE Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 3-2 kazandı.
 
Espanyol, maçın 20. dakikasında Pere Milla ile öne geçti.
 
Roberto Fernandez 34. dakikada skoru 2-0 yaptı.
 
Mallorca'da Vedat Muriqi 45. dakikada penaltıdan farkı bire indirdi.
 
Espanyol'da Pere Milla 45+3.dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
 
Maçın 65. dakikasında konuk ekip adına Vedat Muriqi tekrar sahneye çıktı skoru 2-2'ye getirdi.
 
Espanyol'da Kike Garcia 81. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.
 
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Katalan ekibi sahadan 3 puanla ayrıldı.
 
Bu skorla birlikte yenilgisiz Espanyol, 10 puanla 3. sıraya yükselirken, galibiyetle tanışamayan Mallorca 1 puanla 19. sırada yer aldı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.