Eskrimde yılın son organizasyonu Ankara'da yapılacak

Eskrimde Büyükler Epe-Flöre ve Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası, cuma günü Ankara'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eskrimde yılın son organizasyonu Ankara'da yapılacak
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26 Aralık 2024 16:36
Eskrimde Büyükler Epe-Flöre ve Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası, cuma günü Ankara'da start alacak.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde yapılacak organizasyonda, 27 ilden 188 erkek ile 159 kadın olmak üzere 347 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Eskrimde yılın son organizasyonu 29 Aralık'ta sona erecek.

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