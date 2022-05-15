Eskrimde milli sporculardan 1'i altın 3 madalya!

Ürdün'de devam eden Yıldızlar ve Gençler Akdeniz Eskrim Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Amman'da düzenlenen şampiyonada bugün gençler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.
Epede Aleyna Ertürk, finalde karşılaştığı İtalyan Benedetta Madrignani'yi 15-8 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Flörede Alisa İsbir, yarı finalde İtalyan Aurora Grandis'e 15-6 mağlup olarak bronz madalya aldı. Erkekler kılıçta da Tolga Aslan, İtalyan Davide Cicchetti'ye 15-9 yenilerek bronz madalyada kaldı.
Flörede Tan Sezer ve kılıçta Nil Güngör 5'inci, epede ise Yalgın Yeter organizasyonu 6'ncı sırada tamamladı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Amman'da düzenlenen şampiyonada bugün gençler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.
Epede Aleyna Ertürk, finalde karşılaştığı İtalyan Benedetta Madrignani'yi 15-8 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Flörede Alisa İsbir, yarı finalde İtalyan Aurora Grandis'e 15-6 mağlup olarak bronz madalya aldı. Erkekler kılıçta da Tolga Aslan, İtalyan Davide Cicchetti'ye 15-9 yenilerek bronz madalyada kaldı.
Flörede Tan Sezer ve kılıçta Nil Güngör 5'inci, epede ise Yalgın Yeter organizasyonu 6'ncı sırada tamamladı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ