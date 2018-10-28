Spor Toto 1. Ligi'nin 10. haftasında Eskişehirspor ile İstanbulspor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zor günler yaşayan Eskişehirspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek 5 hafta sonra kazandı ve ligdeki 2. galibiyetini aldı.
Eskişehirspor'a galibiyeti getiren tek golü, 68. dakikada Furgan Polat attı.
BU SEZON 2. GALİBİYET
Bu sonucun ardından ligdeki 2. galibiyetini alan Eskişehirspor, puanını 8 yaptı ve 16. sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 10 puan ile 15. sırada kaldı.
1. Lig'de 11. haftada Eskişehirspor, sahasında Osmanlıspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Balıkesirspor'u ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Eskişehirspor'a galibiyeti getiren tek golü, 68. dakikada Furgan Polat attı.
BU SEZON 2. GALİBİYET
Bu sonucun ardından ligdeki 2. galibiyetini alan Eskişehirspor, puanını 8 yaptı ve 16. sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 10 puan ile 15. sırada kaldı.
1. Lig'de 11. haftada Eskişehirspor, sahasında Osmanlıspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Balıkesirspor'u ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın