Spor Toto 1. Ligi'nin 10. haftasındaile, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zor günler yaşayan Eskişehirspor, İstanbulspor'uyenerek 5 hafta sonra kazandı ve ligdeki 2. galibiyetini aldı.Eskişehirspor'a galibiyeti getiren tek golü, 68. dakikada Furgan Polat attı.Bu sonucun ardından ligdeki 2. galibiyetini alan Eskişehirspor, puanını 8 yaptı ve 16. sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 10 puan ile 15. sırada kaldı.1. Lig'de 11. haftada Eskişehirspor, sahasında Osmanlıspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Balıkesirspor'u ağırlayacak.