Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali sona erdi

"Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali" kapsamında yarışlar tamamlandı.



Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenen koşuya yaklaşık 2 bin 500 sporcu katıldı.



10 kilometre koşusunda erkeklerde Ali Şimşek birinci, Kerem Yetişir ikinci, Hamza Karakaş ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise sırasıyla Gamze Bulut Duvar, Elif Gökçe Avcı ile Burcu Aktaş dereceye girdi.



21 kilometrede erkeklerde birinciliği Fetene Alemu Regasa, ikinciliği Yunus Emre Akkuş, üçüncülüğü Sinan Kosay kazandı. Kadınlarda birinciliği Fatma Arık, ikinciliği Natalia Gyurten, üçüncülüğü Hamide Ay elde etti.



Paralimpik 10 kilometre koşusunu ise erkeklerde İbrahim Karasakal birinci, Osman Yekta ikinci, Burak Abacıoğlu üçüncü sırada yarışı tamamladı. Kadınlar da ise birinciliği Nalan Kaygın ikinciliği ise Eda Tavacı elde etti.



Dereceye giren sporcular, ödüllerini protokol üyelerinden aldı.



