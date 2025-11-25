25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Eskişehir'de lösemili çocuklar için dostluk maçı düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Stadyumu'nda Baransel Spor ve Bayramiç Futbol Kulübü arasında oynanan dostluk maçıyla lösemili çocuklar için farkındalık oluşturuldu; maçtan elde edilen gelir tedavi için kullanılacak.

calendar 25 Kasım 2025 16:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eskişehir'de lösemili çocuklar için dostluk maçı düzenlendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Eskişehir'de lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla dostluk maçı yapıldı.
 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı maça, Eskişehir Birinci Amatör Lig ekiplerinden Baransel Spor Futbol Kulübü ile Çanakkale'nin Bayramiç Futbol Kulübü'nün futbolcuları, ellerinde turuncu renkli balonlarla çıktı.
 
Karşılaşma öncesi Bayramiç Futbol Kulübü oyuncuları, "Sende Gönüllü Ol, Yaşama El Ver" yazılı pankartla seremonide yer aldı.
 
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından her iki takımın oyuncuları ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.
 
Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Midilli tarafından karşılaşma öncesinde hakemlere ve iki takımın kaptanlarına plaket verildi.
 
Karşılaşmayı ilkokul öğrencileri de tribünden takip etti.
 
2011 yılında lösemiden kaybettiği oğlu Baransel'in adını yaşatmak için eşiyle 2016 yılında kurdukları Baransel Spor Futbol Kulübü'nün antrenörlüğünü yapan Gürol Bakırcı, AA muhabirine, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla anlamlı bir organizasyon düzenlemek istediklerini söyledi.
 
 
Organizasyonu üstlenen şirketinin desteğiyle futbol karşılaşması oynamaya karar verdiklerini kaydeden Bakırcı, şöyle konuştu:
 
"Onlar bize, 'Bizim de Çanakkale'de köyümüzün güzel bir takımı var. Böyle bir maç, bir organizasyon yapabilir misiniz?' dediler. Bu organizasyona ev sahipliği yapmaya karar verdik. Sağ olsunlar, onlar da bizi kırmadılar, buraya geldiler. Maçla ilgili bir davetiye bastırdık. Karşılaşmadan elde edilecek gelir, lösemili çocuklar için kullanılacak."
 
 
Organizasyonu üstlenen firmanın kurucusu Naim Takoş ise Baransel Futbol Kulübü'nün kuruluş amacının kendilerini etkilediğini belirterek, benzer sağlık sorunları yaşayan çocuklara yönelik destek olup farkındalık yaratmayı istediklerini vurguladı.
 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam eden Baransel Spor Futbol Kulübü'nün 20 yaşındaki Gambiyalı futbolcusu Muhammed Lamin ise lösemili çocuklara destek için bir arada olduklarını ifade ederek, organizasyona destek verenlere teşekkür etti.
 
Karşılaşmadan elde edilen gelir, lösemili çocukların tedavisi için kullanılacak.
 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.