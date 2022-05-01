Eski Yugoslav futbolcu hayatını kaybetti

Yugoslav futbolunun önemli isimlerinden olan İvica Osim vefat etti.
81 yaşında hayata gözlerini yuman efsane isim, 1959'da giydiği Zeljeznicar forması ile oynadığı 250 maçta, 75 gol kaydetti.
Yugoslavya A Milli Futbol Takımı'nda da oynayan 1941 doğumlu Osim, 1967'de Yugoslavya'nın en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.
Futbol kariyerini 1978'de sonlandıran Osim, Japonya A Milli Futbol Takımı, Zeljeznicar, Panathinaikos, Partizan, Strum Graz ve JEF United'de teknik direktörü olarak da görev yaptı.
81 yaşında hayata gözlerini yuman efsane isim, 1959'da giydiği Zeljeznicar forması ile oynadığı 250 maçta, 75 gol kaydetti.
Yugoslavya A Milli Futbol Takımı'nda da oynayan 1941 doğumlu Osim, 1967'de Yugoslavya'nın en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.
Futbol kariyerini 1978'de sonlandıran Osim, Japonya A Milli Futbol Takımı, Zeljeznicar, Panathinaikos, Partizan, Strum Graz ve JEF United'de teknik direktörü olarak da görev yaptı.
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