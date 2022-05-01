Eski Yugoslav futbolcu hayatını kaybetti

Eski Yugoslav futbolcu İvica Osim'in vefat ettiği duyuruldu. ​

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eski Yugoslav futbolcu hayatını kaybetti
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01 Mayıs 2022 20:10
Yugoslav futbolunun önemli isimlerinden olan İvica Osim vefat etti.

81 yaşında hayata gözlerini yuman efsane isim, 1959'da giydiği Zeljeznicar forması ile oynadığı 250 maçta, 75 gol kaydetti.

Yugoslavya A Milli Futbol Takımı'nda da oynayan 1941 doğumlu Osim, 1967'de Yugoslavya'nın en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.

Futbol kariyerini 1978'de sonlandıran Osim, Japonya A Milli Futbol Takımı, Zeljeznicar, Panathinaikos, Partizan, Strum Graz ve JEF United'de teknik direktörü olarak da görev yaptı.

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