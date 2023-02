Eski hocası Ahmet Eyüp Türkaslan'ı anlattı

Hem Osmanlıspor'da hem de Yeni Malatyaspor'da, Malatya'daki yıkıcı depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp Türkaslan'la beraber çalışan teknik direktör İrfan Buz, duygusal açıklamalar yaptı.



Buz, 28 yaşındaki kalecinin iyi bir rol model olduğunu söylerken, 'Her zaman yanınızda olmasını isteyeceğiniz bir insandı' dedi.



İRFAN BUZ'UN İSTEĞİYLE MALATYA'YA TRANSFER OLMUŞTU



Daha önce Osmanlıspor'da beraber çalışan İrfan Buz ile Ahmet Eyüp Türkaslan geçen sezon da Yeni Malatyaspor'da bir araya gelmişti. Teknik direktör İrfan Buz'un özel talebiyle Ahmet Eyüp, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olmuştu.



Gözyaşlarıyla yardım istemişti



Kahramanmaraş merkezli biri 7.7, diğeri de 7.6 olmak üzere iki büyük deprem sonrasında etkilenen 10 ilden biri olan Malatya'da felakete yakalanan 28 yaşındaki kaleci, eşiyle birlikte enkaz altında kalmıştı. Yıkımdan saatler sonra eşi sağ olarak çıkarılırken, Ahmet Eyüp için gözyaşları içinde yardım istemişti.



Umutlu bekleyiş devam ederken maalesef tecrübeli eldivenden acı haber gelmişti. Yeni Malatyaspor Kulübü ve teknik direktörü Yılmaz Vural, Ahmet Eyüp'ü kaybettiğimizi açıklamıştı.



'Ahmet Çalık da oyuncumdu, Ahmet Eyüp de... Acıları art arda yaşıyorum'



İrfan Buz da Yeni Malatyaspor'a transfer ettiği Ahmet Eyüp Türkaslan hakkında FANATİK'e duygusal açıklamalar yaptı. Başarılı file bekçisini, 'İyi bir rol model' olarak tanımlayan deneyimli çalıştırıcı, "Ülkemizin böyle bir şey yaşaması gerçekten çok acı. Yakınen tanıdığımız arkadaşlarımız, kardeşlerimiz olunca daha da üzülüyor insan. Geçen yıl kaybettiğimiz Ahmet Çalık da Gençlerbirliği'ndeyken benim oyuncumdu. Acıları art arda yaşıyorum. O da melek gibi insandı. Ahmet Eyüp de çok gençti daha 28 yaşındaydı. Ama bazıları genç yaşta da rol model olabiliyordu. Çok çalışkan, mütevazı bir insandı, çekingen ve sakin bir çocuktu. Annesi ve babası çok güze yetiştirmiş kendisini. Allah, onlara sabırlar versin" dedi.



'Herkesle çok iyiydi Ahmet...'



Kulüp içinde herkesle arasının iyi olduğunu belirttiği Ahmet Eyüp için sözlerine devam eden Buz, "Oynamadığında küsmeyen, daha çok çalışan, oynadığında da elinden gelen her şeyi veren bir takım sporcusuydu. Altyapı oyuncularıyla da arası çok iyiydi. Herkesle çok iyiydi Ahmet... Gençlere ağabeylik yapardı, takıma liderlik ederdi, ağabeylerin de çok iyi bir kardeşiydi. Her zaman yanınızda olmasını isteyeceğiniz bir insandı. Kulüple, Yılmaz hocayla görüştüm. Onlar da çok üzgün, çok şükür sağlık olarak iyiler. Rize maçından sonra izine çıkmışlardı, bir tek şehirde Ahmet Eyüp kalmış. Maalesef kaybettik, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.



'Daha 3 aylık evliydi'



İlginç bir bilgi de veren İrfan Buz, "Biz de orada olabilirdik. Yılmaz hocadan evvel teklif almıştım Malatya'dan. Teşekkür etmiştik başkana. Haberi alır almaz da saniyesi saniyesine, dakikası dakikasına konuştuk kulüp müdürüyle, hep iletişim halindeydik. Açıkçası umudumuz da vardı, eşi de çıktı oradan. Ama maalesef kaybettik, çok üzüntülüyüz. Daha 3 ay evvel evlenmiş, 28 yaşında pırlanta gibi genç bir çocuktu" yorumunu yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ