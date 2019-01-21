Eski bir GM: "Kuzma, genç ekibin en değerli varlığı"

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Eski bir NBA genel menajerine göre, Los Angeles Lakers'lı Kyle Kuzma, genç çekirdek grubu içinde ekibin en büyük varlığı.Eski GM, Kuzma'nın agresif yeteneğine dikkat çekerek bugünün basketbol standartlarına uyduğunu belirtti. GM, Kuzma, Lonzo Ball, Brandon Ingram ve Josh Hart'dan oluşan Lakers'ın genç çekirdeği arasında, eski Utah Üniversitesi oyuncusunun en yüksek değere sahip olduğuna inanıyor:Kuzma, maç başına ortalama 19.3 sayı ortalamayla oynuyor ve bu, LeBron James'den sonra takımda ikinci sırada. Ayrıca 6.1 ribaund ve 2.4 asist ortalamalar da bulunuyor.