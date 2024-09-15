Esenler Erokspor'dan ilk galibiyet!

Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor, Iğdır FK'yi deplasmanda 2-1 yendi ve bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Esenler Erokspor'dan ilk galibiyet!
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15 Eylül 2024 17:59
Trendyol 1. Lig 5. haftasında Iğdır FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki maçı Esenler Erokspor, 2-1 kazandı.

Iğdır, 24. dakikada Adrien Regattin ile öne geçti. Esenler'in ilk golü 53. dakikada Oscar Pinchi'den geldi. İstanbul temsilcisi, 88. dakikada Hamza Catakovic'in attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Esenler Erokspor, bu sonucun ardından ligde ilk kez kazandı ve puanını 3 yaptı. Iğdır FK, 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Iğdır, gelecek hafta Keçiörengücü deplasmanına gidecek.

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