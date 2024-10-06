Esenler Erokspor'dan dört gollü net skor!

Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler'u dört golle mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Esenler Erokspor'dan dört gollü net skor!
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06 Ekim 2024 21:06
Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla konuk ekip Esenler Erokspor oldu.

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Nurullah Aslan (kendi kalesine), 36, 53 (p) ve 58. dakikada Hamza Catakovic kaydetti.

Ligde son üç maçını kazanan Mehmet Altıparmak yönetimindeki Esenler Erokspor puanını 12'ye yükseltti.

Beş hafta sonra kaybeden Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Amed Sportif Faaliyetler 12 puanla haftayı kapattı.

Milli aranın ardından 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Esenler Erokspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

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