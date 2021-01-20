Erzurumspor'da transfer: El Kabir

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mostapha El Kabir'i renklerine bağladı

Haber; AA
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Erzurumspor'da transfer: El Kabir
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20 Ocak 2021 14:18
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mostapha El Kabir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Faslı futbolcu Mostapha El Kabir'in transfer edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Mostapha El Kabir Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de daha önce Gençlerbirliği, Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor formaları giymişti.





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