Erzurumspor, Yeni Malayaspor'u 7-0 yendi

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 7-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Erzurumspor, Yeni Malayaspor'u 7-0 yendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2025 15:41
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Hakan Kutlu'nun ekibi Erzurumspor deplasmanda Murat Uçkun'un yönetimindeki Yeni Malatyaspor'u 7-0 yendi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçta Erzurumspor'un gollerini 1. dakikada Guram Giorbelidze, 20. dakikada Eren Tozlu, 30, 80 ve 89. dakikalarda Odise Roshi, 49. dakikada Streli Mamba ve 65. dakikada Süleyman Karakaş kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 40'a yükseltirken, Yeni Malatyaspor, puan silme cezası sebebiyle -21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Erzurumspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlarken, Yeni Malatyaspor deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.
*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery