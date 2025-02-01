Erzurumspor ve Kocaelispor birbirine diş geçiremedi

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Erzurumspor FK'nin Kocaelispor'u konuk ettiği maç 1-1 berabere bitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor ve Kocaelispor birbirine diş geçiremedi
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01 Şubat 2025 15:37
Son güncelleme 01 Şubat 2025 16:03
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Erzurumspor FK, Kocaelispor'u konuk etti.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Kocaelispor'un golünü 16. dakikada Aaron Appindangoye, Erzurumspor FK'nin golünü ise 60. dakikada Mustafa Akbaş kaydetti.

Bu sonuçla birlikte liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor, 45 puana ulaştı. Puanını 37'e yükselten Erzurumspor FK ise 3. sırada konumlandı. 

 Karşılaşmada hakemler ve oyuncular, sahaya "6 Şubat: Asrın felaketinden asrın birlikteliğine" yazılı pankartla çıktı.



Müsabaka esnasında saha kenarındaki reklam panolarında ise "Soykırıma Hayır! Özgür Filistin'in yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Ligin 23. haftasında Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.
 Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Suat Güz

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi (Dk.73 Celal Hanalp), Azubuike, Sefa Akgün, Giorbelidze (Dk. 73 Salih Sarıkaya), Teklic (Dk. 53 Muhammed Furkan Özhan) Eren Tozlu, Mamba (Dk. 46 Koray Kılınç)

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Yunus Emre Gedik (Dk. 80 Muharrem Cinan), Pedrinho (Dk. 81 Ahmet Sağat), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 90+1 Mesut Can Tunalı), Tarkan Serbest (Dk. 58 Vukovic), Samet Yalçın, Oğulcan Çağlayan (Dk. 90+1 Onur Öztonga), Mendes

Goller: Dk. 16 Appindangoye (Kocaelispor), Dk. 60 Mustafa Akbaş (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 15 Giorbelidze, Dk, 21. Sefa Akgün, Dk. 34 Azubuike, Dk. 56 Roshi (Erzurumspor FK), Dk. 90+7 Ahmet Sağat (Kocaelispor)
 

 

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