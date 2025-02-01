Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Erzurumspor FK, Kocaelispor'u konuk etti.



Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Kocaelispor'un golünü 16. dakikada Aaron Appindangoye, Erzurumspor FK'nin golünü ise 60. dakikada Mustafa Akbaş kaydetti.



Bu sonuçla birlikte liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor, 45 puana ulaştı. Puanını 37'e yükselten Erzurumspor FK ise 3. sırada konumlandı.





Ligin 23. haftasında Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.



















Karşılaşmada hakemler ve oyuncular, sahaya "6 Şubat: Asrın felaketinden asrın birlikteliğine" yazılı pankartla çıktı.Müsabaka esnasında saha kenarındaki reklam panolarında ise "Soykırıma Hayır! Özgür Filistin'in yanındayız." ifadelerine yer verildi.Erzurum Kazım KarabekirÖmer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Suat GüzMehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi (Dk.73 Celal Hanalp), Azubuike, Sefa Akgün, Giorbelidze (Dk. 73 Salih Sarıkaya), Teklic (Dk. 53 Muhammed Furkan Özhan) Eren Tozlu, Mamba (Dk. 46 Koray Kılınç)Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Yunus Emre Gedik (Dk. 80 Muharrem Cinan), Pedrinho (Dk. 81 Ahmet Sağat), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 90+1 Mesut Can Tunalı), Tarkan Serbest (Dk. 58 Vukovic), Samet Yalçın, Oğulcan Çağlayan (Dk. 90+1 Onur Öztonga), MendesDk. 16 Appindangoye (Kocaelispor), Dk. 60 Mustafa Akbaş (Erzurumspor FK)Dk. 15 Giorbelidze, Dk, 21. Sefa Akgün, Dk. 34 Azubuike, Dk. 56 Roshi (Erzurumspor FK), Dk. 90+7 Ahmet Sağat (Kocaelispor)