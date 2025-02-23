Erzurumspor ve Iğdır FK; sessiz sedasız

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.



14'ncü dakikada ev sahibi Erzurumspor FK gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Tekliç'in kullandığı köşe vuruşunda top kaleye yöneldi ve kaleci Bahadır'ı geçti. Arka direkte boş pozisyonda bulunan Mustafa Akbaş topu boş ağlara bırakamadı ve top oyun alanın dışına çıktı.



33'üncü dakikada konuk ekip Iğdır FK serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Valentin Eysseric'in vuruşu üst direğin hemen üzerinden dışarı çıktı.



İlk yarısı oldukça sönük geçen maçın ikinci yarısında ilk tehlikeli atak 57'inci dakikada geldi. Bu dakika içinde Tekliç'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Eren Tozlu kafayı vurdu, kaleci Bahadır sağına uzandı ve topu yakaladı.



Erzurumspor FK'da Tekliç'in kullandığı serbest vuruş sonrasında ceza sahası içinde topa yükselen Eren kafa ile vurdu, top kaleci Bahadır'da kaldı.



ERZURUMSPOR FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ



Süper Lig hedefinde olan üçüncü Erzurumspor, ikinci Karagümrük'ün yenildiği haftada 44 puanda kaldı ve 2 puan geriden takibini sürdürdü.



Iğdır FK ise 33 puana yükseldi ve küme düşme hattından kurtulamadı.



Erzurumspor, gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Iğdır FK ise sahasında Çorum'u ağırlayacak.



STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Serdar Osman Akarsu, Hasan Erdoğan

ERZURUMSPOR FK: Ataberk- Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 75 Gökhan Akkan), Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp, Azubuike, Mehmet Taş, Roshi (Dk. 81 Salih), Mamba (Dk 81 Koray), Teklic (Dk 89 Furkan Özhan), Eren Tozlu.

IĞDIR FK: Bahadır- Alim Öztürk, Antoine Conte, Gökçan Kaya, Ali Yaşar, Mert Çölkeçen, Valentın Eysserıc (Dk 90x1 İbrahim Akdağ), Ahmet Emin Engin, (Dk. 65.Muammer Sarıkaya) Daniel Avramovski (Dk. 64 Thuram), Aly Malle (Dk. 75 Regattin), Gıannı Salvatore P. Bruno (Dk.90+1 Semih Akyıldız)

SARI KART: Azubuike (Erzurumspor FK), Valentın Eysserıc, (Iğdır FK)



