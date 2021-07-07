Erzurumspor, Mustafa Akbaş'ı transfer etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA
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Erzurumspor, Mustafa Akbaş'ı transfer etti
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07 Temmuz 2021 20:16
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 31 yaşındaki stoper ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Mustafa Akbaş" ifadesine yer verildi.

Mustafa Akbaş, daha önce 1461 Trabzon, Trabzonspor, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'da da oynamıştı.


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