Erzurumspor, Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, anlaşmaya vardığını duyurduğu teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor, Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı
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03 Aralık 2020 13:03
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, anlaşmaya vardığını duyurduğu teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde, kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve yöneticiler de hazır bulundu.

Çimşir, törende 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.



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