Erzurumspor FK'de Hakan Kutlu dönemi!

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK, teknik direktör Hakan Kutlu ile prensipte anlaşmaya vardı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile prensipte anlaştı. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.



Mavi-beyazlı kulüp, bugün oynanan ve 2-1 mağlubiyetle sonuçlanan Tuzlaspor maçının ardından teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.





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