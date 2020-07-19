Ertuğrul Taşkıran: '2 maçtır mucize skorlar aldık'

İttifak Holding Konyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran Trabzonspor maçında aldıkları galibiyettin ardından maçı değerlendirdi.



Sezon boyunca taraftarlarını çok üzdüklerini ancak son haftalardaki çıkışlarıyla bu kötü gidişi ligde kalarak unutturduklarını söyleyen Ertuğrul: "Rüya gibi, son 1 haftada yaşadıklarımız. Sezonun geneli bizim için kabustu. Şehre, taraftarımıza bize yakışmayan şeyler yaşattık. Son haftalarımız bütün sezonu unutturmuştur. Allah yardımcımız oldu ve son 2 maçta mucize diyebileceğimiz skorlar aldık. Takım arkadaşlarıma, teknik heyete, gerçek taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Hak edilmeyen şeyler yaşandı bu sezon, seneye çok daha güçlü bir Konyaspor olacağız" sözlerini kullandı.



Ertuğrul Taşkıran'ın maçla ilgili diğer sözleri ise şu şekilde:



"Stres düzeyi çok üstte olan maçlar bunlar. Trabzonspor da biz de çok boşluk bulduk. Ben orta sahaya gidip Ömer Ali'ye atacağız dedim ve attık. Şampiyonluk adayı olan Trabzonspor'u yeniyoruz. 3-1'den gelip kendi sahalarında onları yendik. Uzun bir süre oynamadım, hocalarım yöneticilerimiz bana güvendi ve kritik süreçte bu skorlara imza attık. Ne kadar şükretsem az"



