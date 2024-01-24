Ertuğrul Sağlam'dan transfer açıklaması

Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, ligin 20. haftasında Altay ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ertuğrul Sağlam'dan transfer açıklaması
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24 Ocak 2024 16:19
Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Altay'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Körfez Brunga Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı.

Yeşil-siyahlılar, perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kulübü ziyaret eden Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, antrenman öncesi futbolcular ve teknik heyetle sohbet ederek, baklava ikramında bulundu.

Kocaelispor ile Altay, 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Körfez ekibi, ligde 36 puanla 3. sırada yer alıyor.

"8 numara transferini en kısa sürede yapacağız"

Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, antrenman öncesi gazetecilere, sahalarında Eyüpspor'u 2-1 yendiklerini için mutlu olduklarını söyledi.

Altay'ın lige tutunmaya çalışan dirençli bir takım olduğuna işaret eden Sağlam, İzmir'de zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getirdi.

Sağlam, Altay maçına yüksek motivasyonla hazırlandıklarını belirterek, "Altay maçını, geleceğimizle alakalı önemli bir maç olarak görüyorum. Maçı iyi değerlendirip alacağımız 3 puanla yolumuza firesiz şekilde devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

İyi bir 8 numara transfer etmek için çalıştıklarını aktaran Sağlam, bu transferi en kısa sürede yapacaklarını sözlerine ekledi.

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