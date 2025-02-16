Ertuğrul Doğan: 'Uğurcan'a edilen küfür insanlık ayıbı'

Maçın hakemini gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir yönetim gösterdi, kendisini tebrik ederim. Emeğine sağlık." dedi.



"UĞURCAN'A EDİLEN KÜFÜR İNSANLIK AYIBI"



Beşiktaş tribünlerinin Uğurcan Çakır'a yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunması hakkında konuşan Doğan, " Uğurcan bizim gözbebeğimiz. İnsan oğlu insan, adam gibi adam... Sahada kimseyle problemi olmamış bir aile babası. Beşiktaş taraftarına yakıştıramadım. Bu tarz bir küfür insanlık ayıbıdır. Beşiktaş bizim dost camiamızdır. Aklı başında hiçbir Beşiktaşlı'nın da bunu tasvip edeceğini düşünmüyorum. Tabii her yerde oyunculara tepki olabilir. Ama bunun dakikalarca yapılması insani bir durum değil. Uğurcan'a ancak tribünlerde küfür edebilirler. Kimse kimsenin yüzüne bakarak o küfürleri edemez." sözlerini sarf etti.



YABANCI HAKEM



Gündemdeki yabancı hakem tartışmalarına değinen Doğan, "Biz bu MHK ile bu işlerin yürüyeceğini düşünmüyoruz. En azından belli bir geçiş aşamasında, Türk futbolunu bir kaosu sokmadan yabancı hakemlerden faydalanılabilir. Ancak işin sonunda biz 80-85 milyonluk ülkeyiz. Bu maçları yönetecek 40-50 tane hakem çıkartabiliyor olmamız lazım." derken "Derbide yabancı hakem olması hakkında ne düşünürsünüz?" sorusuna, " Hiç ilgilenmiyorum derbiyle." yanıtını verdi.



"HEDEF BORÇSUZ TRABZONSPOR"



Trabzonspor'un mali durumu hakkında konuşan Doğan, " Bankalar Birliği'nden çıktık, 2.5 milyara yakın bir vergi borcumuz var. İlk hedefimiz vergi borcumuzu halletmek. Seneye lige başlarken borçsuz bir Trabzonspor yaratmak. Parasız hiçbir iş olmuyor." sözlerini sarf etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş maçında Uğurcan Çakır'ın gördüğü tepkiler hakkında konuştu.Beyaz TV'ye konuşan Doğan, maçın hakemi Cihan Aydın'ın performansını överek,