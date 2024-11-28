Ertuğrul Doğan'ın listesi açıklandı!

Trabzonspor Divan Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Başkanı ve Başkan Adayı Ertuğrul Doğan'ın listesini açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Ertuğrul Doğan'ın listesi açıklandı!
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28 Kasım 2024 12:18
Son güncelleme 28 Kasım 2024 12:55
Trabzonspor'da hafta sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın listesi Divan Başkanlık Kuruluna sunuldu.

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, beraberindeki başkanvekili Osman Çavuşoğlu ile basın toplantısı düzenleyerek, yönetim kurulu ve yetkili kurulların listeleri ile bilgilendirme yaptı.

Ören, Doğan'ın listesini şu isimlerden oluştuğunu açıkladı:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu.

Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın asil listesinde 3'ü yeni olmak üzere 14 isim yer aldı.

Genel kurulda, 9 bin 909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

TRABZONSPOR'UN BORCU

Bu arada Mahmut Ören, bir soru üzerine de Trabzonspor'un 31 Ekim itibarıyla net borcunun 3 milyar 940 milyon lira olduğunu açıkladı.

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