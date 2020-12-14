Ersun Yanal: 'Doğru yoldayız, az kaldı!'

Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal planladıkları oyunun bir bölümünü sahaya yansıttıklarını belirtti.



Galip gelebilecekleri bir karşılaşmadan beraberlikle ayrıldıklarını aktaran Yanal, şunları kaydetti:



"Oynayacağımız oyunun pozitif yönlerini dikkate alırsak bugün gerçekleştirmek istediğimiz oyunun bir bölümünü yaptık diye düşünüyorum. Ama bunu daha yüksek bir enerjiyle yapmak ve bunu rakibe kabul ettireceğimiz bu enerjiyle geri dönüşümü sağlamak konusunda eksik kaldık. Bunu yapabilecek bir takım var. Diğer oyuncuların da katılımıyla, rekabetin artacağı, bu rekabetin de bu enerjiyi artıracağını düşünüyorum. Oyunun pozitif yönleri bana göre fazlaydı, galip gelebilirdik. Galibiyet şartlarını aslında yakalamıştık. Doğru yoldayız. Çalışarak, Antalyaspor'u çok daha iyi futbol oynayan ve bunun karşılığını alan bir duruma getirmek için az bir süremiz kaldığını düşünüyorum."



