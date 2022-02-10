Ersin Destanoğlu: "Penaltılara çalışmıştım"

Ersin Destanoğlu, yıldızlaştığı Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu: 'Penaltılara çalışmıştım'
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10 Şubat 2022 23:51
Beşiktaş'a turu getiren penaltı atışlarını kurtaran Ersin Destanoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Genç kaleci yaptığı açıklamada, "Dersime iyi çalışıyorum, bu sayede penaltılarda fark yaratabiliyorum. Turu geçmemiz gereken bir maçtı. İyi oynadık. 120 dakika sonunda penaltılarda desteğini esirgemeyen büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. "Amacım taraftarımızı mutlu etmek. Onlar bizi hep desteklemeye geliyorlar. Biz de takım olarak onları mutlu etmeye çalışıyoruz." sözlerini kullandı.

Penaltı atışlarını maçtan önce çalıştığını belirten Ersin, "Kim nereye atıyor çalıştım. Bundan dolayı kurtardım." diyerek açıklamalarını noktaladı.

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