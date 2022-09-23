Ersin Destanoğlu'nda yeni gelişme; Yönetim devrede

Beşiktaş'ta geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Ersin Destanoğlu'nda yeni bir gelişme yaşandı.



Bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan, kalesine gelen 12 isabetli şutun 10'unda topu filelerinde gören 21 yaşındaki eldiven için yönetim yeni bir girişimde bulunacak.



AKLI TRANSFERDE KALDI



Sezon başında ismi Avrupa ekipleriyle anılan başarılı kalecinin transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle motivasyon ve konsantrasyon düşüklüğü yaşadığı, bu durumun da performansını olumsuz etkilediği öne sürülüyordu. Beşiktaş yönetimi, genç file bekçisi için harekete geçiyor.



İYİLEŞTİRİLMİŞ YENİ SÖZLEŞME



Sezon sonunda altyapısından yetiştiği Siyah-Beyazlılarla sözleşmesi sona erecek olan genç eldivenin aklındaki soru işaretleri gidermek isteyen yönetim, Ersin'e iyileştirilmiş yeni sözleşme önerecek. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de Ersin Destanoğlu ile yapılacak sözleşme görüşmelerinde yer alacağı kaydedildi.









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