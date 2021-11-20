Ersin Destanoğlu: 'Bu tabloyu düzelteceğiz'

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Ersin Destanoğlu "Üzgünüz. Takım halinde elimizden geleni yapmalıyız. Geçen sezon da böyle şeyler yaşadık ama takımdaşlığı yukarıda tutarak kazandık. Geçen sezondan daha fazlasını yapmalıyız. Düzelteceğiz. Taraftarlarımızı üzdüğümüzü biliyoruz." dedi.



Ersin Destanoğlu ayrıca "Ajax'a karşı içeride zor maç olacak. En iyi şekilde hazırlanıp başımız dik sahaya çıkıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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