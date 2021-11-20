Ersin Destanoğlu: "Bu tabloyu düzelteceğiz"

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ersin Destanoğlu: 'Bu tabloyu düzelteceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2021 21:20
Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ersin Destanoğlu "Üzgünüz. Takım halinde elimizden geleni yapmalıyız. Geçen sezon da böyle şeyler yaşadık ama takımdaşlığı yukarıda tutarak kazandık. Geçen sezondan daha fazlasını yapmalıyız. Düzelteceğiz. Taraftarlarımızı üzdüğümüzü biliyoruz." dedi.

Ersin Destanoğlu ayrıca "Ajax'a karşı içeride zor maç olacak. En iyi şekilde hazırlanıp başımız dik sahaya çıkıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.