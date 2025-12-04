03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
3-1
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
2-3
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-2
03 Aralık
Inter-Venezia
5-1
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
10-9
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
2-2
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
1-0
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
0-3
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
1-1
03 Aralık
Wolves-N. Forest
0-1
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
0-1
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
3-4
03 Aralık
Arsenal-Brentford
2-0
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
2-0
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
1-3

Erol Temel: "Takımımı kutluyorum"

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor'a elenen Vanspor FK'de başkan Erol Temel konuştu.

calendar 04 Aralık 2025 00:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erol Temel: 'Takımımı kutluyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor'a 2-0 yenilen Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor Futbol Kulübünün başkanı Erol Temel, performansından dolayı takımını kutladığını söyledi.

Temel, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Vanspor'un 25 yıl aradan sonra 1 Lig'e çıktığını hatırlattı.

Takımın Van'ı en iyi şekilde temsil ettiğini dile getiren Temel, "Süper Lig'in üçüncü sırasında olan takıma karşı gösterdiği performanstan dolayı takımımı kutluyorum. Hocama ve futbolcularıma teşekkür ediyorum. Türk futboluna Vanlı bir gencimizi kazandırdı. Anıl Yıldırım kardeşimi oynattılar." dedi.


Erol Temel, 90 dakika boyunca iyi bir mücadele ettiklerini belirterek, "Bugün şans bizden yana değildi. 3-4 tane net pozisyonumuz vardı. Bireysel hatadan dolayı kaybettik. Ben her ne olursa olsun takımımı, teknik heyetimi tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu takım Süper Lig'de mücadele eder." diye konuştu.

Maçın hakemine serzenişte bulunan Temel, "Hakemlerin bireysel hatalardan vazgeçmesi lazım. Bugün burada penaltımız da vardı ve kırmızı kart da vermedi. Bunları görmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.