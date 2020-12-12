Erol Bulut'tan Ozan ve Pelkas'a uyarı

Fenerbahçe'de bu kadar çok eksik varken, bunlara yenileri de eklenebilir.

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Erol Bulut'tan Ozan ve Pelkas'a uyarı
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12 Aralık 2020 12:21
Ozan Tufan, Denizli deplasmanında Pelkas ise Beşiktaş derbisinde gördükleri kartlarla sınıra geldiler. Bu ikili, Yeni Malatya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Önümüzdeki hafta Gaziantep deplasmanında takımdaki yerini alamayacak. Erol Bulut, bu nedenle Pelkas ve Ozan'a uyarıda bulunarak, özellikle itiraz gibi basit nedenlerle kart görmemelerini istedi.




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