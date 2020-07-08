Erol Bulut ve Fatih Terim'in derbi provası

Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadele, aynı zamanda hocaların da taktik ve psikolojik savaşına sahne olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Sarı-Kırmızılı takımı saf dışı bırakan Alanya'nın teknik patronu Erol Bulut, kenarda meslektaşı Fatih Terim'e gökyüzünü işaret ettiği fotoğrafın bir posterini yaptırıp odasına astırmıştı. Bu posterin önünde dersini çalışan Bulut'un, sezon sonunda Fenerbahçe'nin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu da, bugünkü mücadelenin adeta bir derbi provası şeklinde geçeceği anlamına geliyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı ise Galatasaray kazanmıştı.Alanya cephesi işte bu yenilginin rövaşını almanın peşinde. Terim de takımını Avrupa kupalarına katılma yarışında tutmak için tüm hesaplarını 3 puan üzerine kuruyor. Tecrübeli teknik adam aynı zamanda Erol Bulut'a karşı psikolojik üstünlük sağlamak için bu kritik deplasmanı kayıpsız geçmek istiyor.Terim, genç meslektaşına karşı psikolojik üstünlüğü ele geçirmenin peşinde. Erol Bulut'lu Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı saf dışı bırakmıştı. Erol Bulut'un çalışma ofisinde, Fatih Terim temalı bir poster bulunuyor.