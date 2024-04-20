Erol Bulut'tan Southampton'a çelme!

Erol Bulut'un takımı Cardiff, Champhionship 44. hafta maçında Southampton ile karşılaştı.



Cardiff City Stadı'nda oynanan maçı Erol Bulut'un takımı 2-0 kazandı. Southampton'ın golünü 12. dakikada Joseph Aribo attı. Cardiff, 68. dakikada Famara Diedhiou ile beraberliği yakaladı. 90+6'da ise Cian Ashford ile 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Cardiff 3 puna uzandı.



Süper Lig'de bir dönem Alanaspor forması da giyen Famara Diedhiou, Cardiff'te 2. golünü attı.



Alınan bu sonucun ardından Premier Lig'e yükselmek için mücadele eden Southampton 84 puanda kaldı. Play-off potasından uzak kalan ve ligde bir iddiası kalmayan Cardiff ise puanını 62 yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında Cardiff, Middlesbrough ile oynayacak. Southampton ise Stoke City'yi ağırlayacak.





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